Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde polis ekipleri, şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Aramada, 62 şişe sahte rakı ve 63 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler C.A, A.Ö ve A.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.