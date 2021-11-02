Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 125 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de sahte alkol üretimi ve satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 125 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde polis ekipleri, şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında arama yaptı.
Aramada, 62 şişe sahte rakı ve 63 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler C.A, A.Ö ve A.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte İçki Kaçakçılık
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