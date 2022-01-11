Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne ve Kırklareli'nde kar etkisini artırdı.
Edirne ve Kırklareli'nde kent merkezinde zaman zaman hafif yağan kar, Bulgaristan sınırına doğru etkisini artırdı.
Edirne'de sıcaklık 3 derece ölçülürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kar yerleri örtmeye başladı.
Kentte kar yağışının yarın daha etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nde kar etkisini artıracak
Kırklareli'nde sınır bölgelerinde de yoğun kar görülüyor. Demirköy ilçesinde kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu.
Bazı sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı.
Sıcaklığın 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde karın geceye doğru daha etkili olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Edirne Hava Durumu Kar Yağışı Kırıkkale Meteoroloji
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