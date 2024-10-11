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Türkiye
AA 11.10.2024 10:51

Eda Nur'un ölümüne ilişkin İBB memurları için soruşturma izni

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan 3 memur hakkında soruşturma izni verdi.

Eda Nur'un ölümüne ilişkin İBB memurları için soruşturma izni

İstanbu'da Menekşe Parkı'nda, 26 Nisan'da belediye tarafından açılan içi su dolu çukura düşmesi sonucu Gezer'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında soruşturma izni verdi.

Valilikçe verilen soruşturma izni belgesi ise savcılığa gönderildi.

"Kaza ihtimallerini azaltmak için gereken talimatlar yeterince verilmedi"

Belgede, olayın geçtiği bölgenin Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olması nedeniyle, sözleşme gereği yerine getirmesi gereken denetim, gözetim, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için gereken talimatları yeterince vermediği gerekçesiyle Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D. hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi.

Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında ise talimat verilmesi sırasında orada bulunmaları ve talimattan haberdar olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmadıkları, personel görevlendirmedikleri, talimatın takibini yapmadıkları, denetim ve takip görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belgede yer aldı.

Olay

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan K. tutuklanırken diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın da ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.

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