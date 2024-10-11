Van Gölü’ne kaçak deşarj yapan Büyükşehir Belediyesine ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Van İl Müdürlüğü ekipleri, Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait deşarj noktasında denetim yaptı.

İncelemelerde Van Gölü’ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edildi. Görüntülerin kaydedilmesinin ardından ilgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari ceza uygulandı.

Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü’ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir.



İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van… pic.twitter.com/8H0cvrotLZ — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) October 11, 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü’ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.