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Türkiye
TRT Haber 11.10.2024 10:02

Van Gölü’ne kaçak deşarj yapan Büyükşehir Belediyesine ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin Van Gölü’ne kaçak deşarj yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 161 bin 568 TL idari ceza uyguladı.

Van Gölü’ne kaçak deşarj yapan Büyükşehir Belediyesine ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Van İl Müdürlüğü ekipleri, Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait deşarj noktasında denetim yaptı.

İncelemelerde Van Gölü’ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edildi. Görüntülerin kaydedilmesinin ardından ilgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari ceza uygulandı.

 

 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü’ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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