Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Çubuk ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle adeta yağlı boya tablolarını andırıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan, sunduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar aylarının gelmesiyle adeta renk cümbüşüne döndü.

Göldeki doğal güzellikleri ve renkleri görmek isteyen vatandaşlar ise soluğu Karagöl Tabiat Parkı'nda aldı. Sunduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar aylarının gelmesiyle rengarenk oldu.

Dron ile havadan görüntülenen Karagöl'ün kuşbakışı bakıldığında kalbi andıran yapısı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bulunduğu ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Tabiat Parkı, içerisindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla, hem ziyaretçilerine hem de şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşlara eşsiz bir manzara sunuyor.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da sunan tabiat parkı, temiz havası ve doğasıyla şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

“Yol uzundu ama geldiğimize değdi”

Çocuklarının tavsiyesi üzerine Karagöl'e piknik yapmaya gelen Erol Yavuz “Daha önce çocuklarım gelmiş beğenmiş, ben ilk defa geliyorum, gayet güzel ve hoşuma gitti. Ankara merkezinden ve çevre illerden gelmelerini tavsiye ederim, rahat bir atmosferi var. Yol bana biraz uzun geliyordu ama geldiğimize değdiğini gördük” diye konuştu.

“Burada doğal bir stüdyo havası var”

Karagöl'e ailesiyle piknik yapmaya gelen Meltem Aykul ise Karagöl'ü araştırarak geldiğini söyledi. Aykul "Biz araştırmayı seviyoruz ve buraya ikinci gelişimiz. Yollara baka baka bu renk cümbüşünü görmek için geldik.Gölet'e güneş ışıkları vurunca ağaçların yansıması çok güzel görünüyor. Burada doğal bir stüdyo havası var. Her mevsim gelmeye çalışarak fotoğraf çekiniyoruz. Ailemizle arkadaşlarımızla gelmeye çalışıyoruz. Bu güzel bir atmosfere herkesi bekliyoruz” dedi.