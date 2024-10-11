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Türkiye
AA 11.10.2024 09:37

Kimi ters yönde ilerledi, kimi tehlikeli taşımacılık yaptı

Karabük'te ters yönde ilerleyen ve tehlikeli yük taşımacılığı yapan 2 otomobilin plakalarına 7 bin 879 lira idari para cezası uygulandı.

Basında ve sosyal medyada Karabük-Safranbolu kara yolu Namal Kavşağı'nda ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ile ilgili olarak yayınlanan görüntüler, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi.

Çalışma sonucu otomobil tespit edilerek plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. 

Kimi ters yönde ilerledi, kimi tehlikeli taşımacılık yaptı

100. Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde'de de aracı ile tehlikeli yük taşıyarak kendisini ve diğer araç sürücülerini tehlikeye düşüren araç sürücüsüyle ilgili olarak yayınlanan görüntüler ekiplerce incelendi.

Otomobil tespit edilerek plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1440 lira idari para cezası kesildi.

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