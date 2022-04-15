Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eda Nur Kaplan'ın ailesi de katıldı.

Mahkeme Başkanı esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun, Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sanıkların 18'er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.

Geçen yıl 7 Ağustos'ta Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden bir hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.