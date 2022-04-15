Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da bisiklet turu: Pazar günü bazı yollar kapatılacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etap kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Pazar günü İstanbul'daki etapla tamamlanacak.
Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde 15 dakika araç geçişine izin verilmeyecek.
Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollarda araç geçişine izin verilmeyecek.
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