57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Pazar günü İstanbul'daki etapla tamamlanacak.

Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde 15 dakika araç geçişine izin verilmeyecek.

Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollarda araç geçişine izin verilmeyecek.