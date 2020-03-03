Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11'i çocuk 21 kişi yaralandı.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
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