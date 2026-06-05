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TRT Haber 05.06.2026 12:48

Hayat 112 Acil kullanıcısı 500 bini geçti

Bakan Çiftçi, acil durumlarda doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak amacıyla geliştirilen 'Hayat 112 Acil' uygulamasını indiren vatandaşların sayısının 522 bine ulaştığını açıkladı.

Hayat 112 Acil kullanıcısı 500 bini geçti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Hayat 112 Acil uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çiftçi, uygulamanın acil durumlarda vatandaşların doğru bilgiye hızlı erişebilmesi için tasarlandığını hatırlattı.

 

Çiftçi, Hayat 112 Acil uygulamasının 522 bin vatandaş tarafından indirildiğini açıklayarak, "Uygulamamıza gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için aziz milletimize çok teşekkür derim" dedi.

 

Hayat 112 Acil uygualamasıyla, tek tuşla konum paylaşımı yaparak yardım çağırabilme, fotoğraf ve video destekli ihbar gönderebilme, en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşabilme, deprem anlarında 'Güvendeyim' özelliğiyle yakınlarına bildirim gönderebilme, KADES ve UYUMA sistemleriyle entegre çalışabilme, yangın, trafik kazası ve diğer acil durumları anında ilgili birimlere iletebilme, yaralı ve sahipsiz hayvanların bildirimini yapabilme, güzergâh üzerindeki EDS, sabit radar ve hız koridorlarını görüntüleyebilme özellikleri bulunuyor.

ETİKETLER
112 Acil Çağrı Merkezi İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi
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