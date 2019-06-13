Adana merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçan minibüs, yapılan araştırmalar sonucu aynı mahalledeki bir karpuz tarlasında terk edilmiş halde bulundu.

Minibüste arama yapan ekipler, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen ve aralarında dört çocuğun da olduğu Suriye uyruklu 13 kişiyi buldu. Sürücünün ise kaçtığı tespit edildi.

Düzensiz göçmenler Sarıçam Polis Merkezi'ne götürülürken sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA