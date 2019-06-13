Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun kuzeyindeki Arbinda şehri yakınlarında meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Burkina Faso'nun Arbinda kenti yakınlarında pazar gecesi geç saatlerde silahlı kişilerin çevreye rastgele ateş açması sonucu 19 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı. Çok sayıda evin de ateşe verildiği saldırıda yüzlerce kişi korkudan evlerini terk etmişti.

Kaynak: AA