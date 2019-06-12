Alınan bilgiye göre, Yüksel Gül idaresindeki panelvan, otoyolun Küçükahmetler mevkisi Ankara istikametinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile Rukiye, Güler, Muhammet İhsan ve Seniha Sümeyye Gül yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Bu arada, ambulansa bindirildiği sırada aracının kasko ve sigorta evrakını panelvandan almak isteyen yaralı sürücüyü, polis memurları, "Sen arabanı dert etme amca, sağlığına bak. Biz gerisini hallederiz" diyerek sakinleştirdi.

Kaynak: AA