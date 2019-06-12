Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) iş birliğinde gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı" deniz safhasındaki arama kurtarma faaliyetlerinin ardından başarıyla tamamlandı.

Dün kara safhası tamamlanan tatbikatın deniz safhasında uygulanan ilk senaryoya göre, Dipkarpaz'ın 13 mil açığında KKTC kara suları dışında, Türkiye arama kurtarma bölgesinde seyir halinde olan kuru yük gemisi ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ticari yatın çarpışması sonucu yaşanan kazaya müdahale edildi.

Senaryo kapsamında ticari yatın alabora olması ve kuru yük gemisi kaptanı tarafından çok sayıda kişinin deniz yüzeyinde bulunduğuna yönelik yapılan yardım çağrısı, Kıbrıs Türk Radyosu tarafından alındı. Tehlikedeki Gemilerin Aranmasına Yönelik Uzay Sistemi üzerinden tehlike sinyalinin de Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince alınması ve bilgilerin Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne iletilmesi üzerine Türkiye arama kurtarma teşkilatı faaliyete geçti.

Gazimağusa'da eğitim/liman ziyaretindeki 2 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma uçağı ile 3 sahil güvenlik helikopteri, yardım talebinde bulunan gemilerin bilinen son mevkisine sevk edildi.

Ayrıca, KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketinden Söndüren-10 Römorkörü ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan arama kurtarma helikopteri ile ambulans helikopter ve 3 sahil güvenlik botu da arama kurtarma için görevlendirildi.

Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı ile helikopteri de bölgeye sevk edilerek arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Kuru yük gemisi yakınlarında bulunan bir kazazede sahil güvenlik helikopterince kurtarılarak arama kurtarma gemisine taşındı. Sahil güvenlik uçağı tarafından yerleri belirlenen can salı ve denizdeki kazazedeler ise sahil güvenlik arama kurtarma gemisi müdahale botları ile kurtarıldı. İlk müdahaleleri gemideki revirde yapılan kazazedeler daha sonra sahil güvenlik helikopteriyle gemiden alınarak hastaneye sevk edildi.

Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma uçağı, kurtarma botu ve personelini denize bıraktıktan sonra kazazedeler, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik botlarınca kurtarıldı. Hava Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca helikopterlerle kurtarılan kazazedeler de TCSG Yaşam Gemisi'ne götürüldü.

Durması için yapılan çağrılara cevap alınamaması üzerine kazaya karışan kuru yük gemisine Deniz Güvenlik Timi tarafından harekat düzenlendi. Kuru yük gemisinin tim tarafından kontrol altına alınması ve çıkan yangının söndürülmesinin ardından deniz safhasının ilk aşaması tamamlandı.

Deniz safhasının ikinci senaryosu kapsamında da KKTC karasularında Zeytinburnu'nun 5 mil açıklarında seyir halindeki akaryakıt tankeri ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yapılan yardım çağrısı üzerine arama kurtarma çalışmaları icra edildi.

Gemilerden gelen tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasının ardından KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı harekete geçirildi. Bu kapsamda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından arama kurtarma helikopteri, ambulans helikopter ile 3 sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Mevkisi arama kurtarma helikopterlerince tespit edilen 2 kazazede arama kurtarma helikopterince, 4 kazazede de sahil güvenlik botlarınca kurtarıldı. Bu sırada, Barış Römorkörü tarafından akaryakıt sızıntısı sebebiyle tankerin etrafına bariyer kuruldu.

Tatbikat, deniz safhasındaki senaryoların icra edilmesinin ardından tamamlandı.

Tatbikatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Türk Hava Kuvvetleri temsilcisi Tuğgeneral Alpay Aydoğan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli ile kızları ve kardeşleri de izledi.

Kaynak: AA