Hafif Yağmurlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.01.2024 14:13

Düzensiz göçmenler gelin arabasında yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gelin arabası gibi süslenen otomobilde 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Düzensiz göçmenler gelin arabasında yakalandı

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin bir otomobille ilçeden batı illerine götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ahmed-i Hani Mahallesi'nde gelin arabası gibi süslenen araçta arama yapan ekipler, yabancı uyruklu sürücü R.N. ile 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir binanın önüne gelen otomobile 2 kişinin binmesi yer alıyor.

ETİKETLER
Ağrı Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Otomobil sürücüsünün manevrası 5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun Gazze'den bebek kaçırması iğrenç bir suç
15:34
Rusya: Ukrayna’da askeri sanayi tesisleri ile Batı’nın verdiği mühimmat depolarını vurduk
15:10
BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor
15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin rızkına kasteden açgözlülere fırsat vermeyeceğiz
15:40
İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
15:29
New York'un Manhattan bölgesinde çok sayıda patlama oldu
Ankara'da günlük yaşam
Ankara'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
Japonya depremlerle sallandı: Yıkım ortaya çıktı
Japonya depremlerle sallandı: Yıkım ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ