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Türkiye
İHA 02.01.2024 13:35

Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 199 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince aralık ayında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 199 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 199 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aralık ayında uyuşturucu ticareti ve imali ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Uyuşturucu operasyonlarında yapılan aramalarda 996 gram kubar esrar, 38 gram kenevir tohumu, 706 gram sentetik uyuşturucu, 92 gram metamfetamin, 57 gram skunk, 5 gram kokain, 30 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 40 uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında ise 6 muhtelif sahte belge, 21 kilogram tütün, 16 bin 414 makaron, makaron makinesi, 27 elektronik sigara, 6 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 160 tabanca mühimmatı, 14 cep telefonu ve bin 100 Euro ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 199 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Sakarya Kaçakçılık Uyuşturucu
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