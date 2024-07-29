Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Çapan F. idaresindeki otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolu Zahid Kevseri Bulvarı'ndaki ışıklı kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Linay E. yönetimindeki ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Sinan E. idaresindeki otomobile çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.