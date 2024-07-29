Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.07.2024 06:37

İzmir'de teknede patlama: 6 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

İzmir'de teknede patlama: 6 yaralı

Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Marina'dan denize açılan H.D'ye ait tekne bir süre sonra arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine yardım için bölgeye bot ekibi gönderildi.

Bot yardımıyla kıyıya çekilen teknede, tekrar çalıştırılmak istenirken henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası alevlerin yayıldığı teknedeki 6 kişi denize atladı.

İnceleme başlatıldı

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı ve K.G. buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Teknik direktör Yılmaz Vural da Gültaşlı'yı ziyaret etmek için hastaneye geldi, yakınlarından bilgi aldı.

Vural, ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gültaşlı'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu ancak durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale gece de sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:15
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
08:57
Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon lira ceza
08:51
Bakan Yerlikaya: Uluslararası seviyede aranan 3 kişi yakalandı
07:57
Kütahya'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı
07:59
Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı
07:37
Kastamonu'da 3 katlı ev küle döndü
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya: Uluslararası seviyede aranan 3 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya: Uluslararası seviyede aranan 3 kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ