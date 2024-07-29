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Türkiye
AA 29.07.2024 00:37

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale gece de sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına gece de müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale gece de sürüyor
[Fotograf: AA]

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle gündüz çıkan yangın devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini belirtti.

Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle müdahalenin devam ettiğini söyledi.

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Kahramanmaraş Orman Yangını
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