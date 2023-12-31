Düzce'de yılbaşı tedbirleri kapsamında 1370 kolluk kuvveti görev yapacak

Kentte vatandaşın yeni yıla huzur ve güvenli ortamda girmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda yılbaşı gecesi asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde 1300 kolluk kuvveti görev yapacak.

Yeni yıl programları dolayısıyla yoğunluk yaşanabilecek konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da ise Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 yüzen unsur, 73 personel görev başında olacak.