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Türkiye
AA 10.12.2023 02:19

Düzce'de sağanak nedeniyle evleri su bastı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı, Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan geçici köprü yıkıldı.

Düzce'de sağanak nedeniyle evleri su bastı
[Fotograf: AA]

İlçede etkili olana sağanak Aksu Deresi'nin taşmasına yol açtı.

Taşkın nedeniyle Açma, Esen ve Yazıpınar mahallelerinde bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Düzce'de sağanak nedeniyle evleri su bastı

Gölyaka ve çevre ilçe belediyelerinden bölgeye gelen ekipler, vidanjörlerle su tahliye çalışması başlattı.

Düzce'de sağanak nedeniyle evleri su bastı

İlçede tarım arazilerinin de taşkından zarar gördüğü öğrenildi.

Diğer yandan, Aksu Deresi üzerine yapılan ve Değirmentepe köyüne ulaşım sağlayan geçici köprü sulara kapıldı.

Elektrik direklerinin de zarar gördüğü köyde elektrik kesintileri yaşanıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de köyün geçiş güzergahına emniyet şeridi çekerek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı.

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