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Türkiye
AA 16.10.2023 17:09

Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi

Düzce'de hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 5 araç zarar gördü.

Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
[Fotograf: AA]

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat ve İşletme fakülteleri mevkisinde yürütülen doğalgaz hat taşıma çalışması sırasında Y.A.'nın kullandığı hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaparken park halindeki 2 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Toplam 5 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada hafif yaralanan sürücü Y.A., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle kaldırıldı.

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