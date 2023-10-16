Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat ve İşletme fakülteleri mevkisinde yürütülen doğalgaz hat taşıma çalışması sırasında Y.A.'nın kullandığı hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaparken park halindeki 2 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.
Toplam 5 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada hafif yaralanan sürücü Y.A., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle kaldırıldı.