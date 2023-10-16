Yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu

İstanbul Valiliği, Komoros bayraklı kuru yük gemisinin Maltepe açıklarında karaya oturduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Komoros bayraklı "Hesen M" isimli kuru yük gemisinin Maltepe açıklarında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz, 106,4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.