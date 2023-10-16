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Türkiye
DHA 16.10.2023 16:43

Yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu.

Yük gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu
[Fotograf: DHA]

İstanbul Valiliği, Komoros bayraklı kuru yük gemisinin Maltepe açıklarında karaya oturduğunu duyurdu. 

Valilikten yapılan açıklamada, Komoros bayraklı "Hesen M" isimli kuru yük gemisinin Maltepe açıklarında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturduğu ifade edildi. 

Açıklamada, "Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz, 106,4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Sahil Güvenlik
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