Sarıyer'de seyir halindeki kumaş yüklü tır alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda, şoför Hasan Çakar, Bursa'dan yüklediği kumaşları Hollanda'ya götürmek üzere yola çıktı.
Seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden Çakar, tırı yol kenarına çekti.
Bu sırada dorseden alevler yükselmeye başladı. Çekiciyi dorseden ayıran şoför çekiciyi yanmaktan kurtarırken, dorse yanarak kül oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun çabalar sonucu tırı söndürürken, trafikte yoğunluğu oluştu. Tırın olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.