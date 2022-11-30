Kaya parçaları üzerinde uzanan beyaz çizgiler, Düzce'yi sarsan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında oluştu.

TRT Haber ekibi, depremin merkez üssü Gölyaka'ya bağlı Değirmentepe mevkiinde oluşan fay hattı izlerini görüntüledi.

AFAD ve 9 Eylül Üniversitesi'nden gelen uzman ekipler bölgede inceleme yaptı. Depreme neden olan fay hattının Değirmentepe mevkiinden geçtiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda kırılmanın kayalarda bıraktığı iz de dikkat çekti. İzlerin fay hattına ait olduğu belirlendi.

Ekipler depremin ardından meydana heyelana ilişkin de inceleme yaptı.