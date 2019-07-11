Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı.
Kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğünü belirtti.
Twitter'ın da siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılarına, "Teknik bir sorun yaşanıyor" uyarısı verdiği görüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA