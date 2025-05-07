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Türkiye
AA 07.05.2025 13:50

Dükkan sahibini bulamayan öğrenci aldığı suyun parasını masaya bıraktı

Adana'da, girdiği bakkalda esnafı bulamayan bir öğrencinin, aldığı iki suyun parasını bırakarak ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Yamaçlı Mahallesi'ndeki Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesinde öğrenim gören son sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Dila Çeliktopuz, okul çıkışında su almak için bakkala girdi.

Çeliktopuz, iki şişe su alıp ödeme yapmak için kasaya yöneldiğinde esnafı bulamayınca 20 lira ile kağıda "İki su aldım 20 lira bıraktım" yazılı not bırakarak ayrıldı.

Esnaf Suphi Erboğa, kasaya döndüğünde para ve notla karşılaştı. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen Erboğa, bir öğrencinin yaptığı alışveriş sonrası iki şişe suyun parasını, bir kağıda yazdığı notla bırakarak ayrıldığını fark etti.

Erboğa, sabah kahvaltı yapmak için iş yerinin arkasında bulunan odaya gittiğini, kasaya döndüğünde ise para ve notu görünce şaşırdığını anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde para ve notu bırakan kişinin zaman zaman iş yerinden alışveriş yapan öğrencilerden biri olduğunu fark ettiğini ifade eden Erboğa, "Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Doğrularla, iyiliklerle büyüyen bir nesil olsun"

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi makamında ağırladığı Dila Çeliktopuz'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Öğrencileri akademik olarak en iyi şekilde yetiştirmenin yanı sıra milli ve manevi duygular ile evrensel değerleri aşılamaya çalıştıklarını belirten Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Kızımız böylesine güzel bir davranış sergilemiş, ben de kendisini misafir etmek istedim. İyi örnekleri yaymak gerekiyor. Toplumun bu iyi örneklere ihtiyacı var. Bu güzel davranışların görünmesine, yayılmasına ihtiyacımız var. Biz bu durumdan çok mutlu olduk. Geleceğe hazırlayacağımız çocuklarımız bu bilinçle yetişsin istiyoruz. Çalmadan, yalan söylemeden, doğrularla, iyiliklerle büyüyen bir nesil olsun."

Dila Çeliktopuz da normal bir davranış gösterdiğini belirterek, "Bu kadar ilgi göreceğini bilmiyordum" dedi.

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Dükkan sahibini bulamayan öğrenci aldığı suyun parasını masaya bıraktı
Dükkan sahibini bulamayan öğrenci aldığı suyun parasını masaya bıraktı
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