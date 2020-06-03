Koronavirüs salgını kapsamında düğün, nişan, mevlit ile taziye çadırlarına getirilen yasaklara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Batman, Elazığ gibi çok sayıda kentte uyulmaması vaka sayısının artmasına neden oldu.

Son olarak Diyarbakır'da, bir mevlite katılan koronavirüs hastası, 37 kişiye virüs bulaştırdı. Bu tür organizasyonların vaka sayısını artırabileceğinden endişe ediliyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Yeni normalleşmenin belirli standartları var"

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yeni normalleşmenin eski normalleşmeyle karıştırıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ülke olarak nisan ve mayıs ayları itibarıyla güzel bir gidişat yakaladık. Vaka sayıları giderek düşüyordu. Bu durumu aldığımız tedbirlere bağladık. Halkımız, bu süreci eski normalleşme süreci gibi algılıyor. Maske kullanmayacağız, yakın mesafede temas sağlayacağız, toplu yemeklere gideceğiz gibi algılandı. Bunlara dikkat etmediğimizden dolayı vaka sayımız arttı. Şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor, normalleşmeden kastımız, yeni normalleşme olmalı. Yeni normalleşmenin de belirli standartları var, maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat etmediğimiz sürece vaka sayıları artacak ve eskiden daha kötü olacaktır. Bundan dolayı halkımızdan isteğimiz, herkes maskesini taksın, sosyal mesafeyi korusun ve el hijyenine çok dikkat etsin. Bunlara dikkat edersek, elde ettiğimiz başarıyı koruruz. Yoksa eski günlerden daha kötüsünü yaşarız. Havaların ısınmasıyla insanlar rehavete kapıldı."

[Fotoğraf: DHA]

"Dikkat edersek vaka sayımızda artış olmayacak"

Önümüzdeki 2 haftanın öneminden bahseden Tekin, "İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını 1-2 haftada görebileceğiz. Toplum olarak buna dikkat edersek, vaka sayımızdaki artış çok olmayacak. Ama biz maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmezsek vaka sayımız artabilir. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamız gerekiyor" dedi.