Haber Giriş: Kaynak: DHA
Artvin'de yangın: 7 ev kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Artvin’in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında 7 ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Adatepe Mahallesi'ndeki tek katlı bir ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere de sıçradı.
İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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