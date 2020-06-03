Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Tır devrildi, İstanbul-Bursa karayolu trafiğe kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.
Musa Erdoğan yönetimindeki 45 TA 682 plakalı tır, İstanbul-Bursa kara yolu Karsak mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada hafif yaralanan Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırda yüklü kargoların yola saçılmasıyla yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kazanın, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: tır kazası kargo yüklü tır bursaSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 05:19
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