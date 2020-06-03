Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesine 92,83 kilometre uzaklıkta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 42,84 kilometre derinlikte olduğu ve Antalya'nın Kaş ilçesine 92,83 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Etiketler: Akdeniz deprem antalya Kaş deprem AFADSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 08:38
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