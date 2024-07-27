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Türkiye
AA 27.07.2024 06:17

Düğünde terör propagandasına 6 gözaltı

Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düğünde terör propagandasına 6 gözaltı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, X sosyal medya platformunda yer alan, Kurtalan ilçesindeki düğün salonunda çekilen görüntüde terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince görüntüye ilişkin çalışma başlatıldı.

Görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Siirt ve Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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