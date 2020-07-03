Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyünde düzenlenen düğün töreninde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine düğün sahibine emre aykırı davranıştan 392 lira idari para cezası yazdı.

Düğün sahibinin yakını olduğu tespit edilen ve av tüfeğiyle havaya ateş ettiği tespit edilen B.Ç. ve Y.K'ye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeklerine de el konuldu.