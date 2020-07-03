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Düğünde havaya ateş açan iki kişiye 6 bin 300 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırıkkale'de bir köy düğününde pompalı tüfeklerle havaya ateş açan iki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu öğrenilen tüfeklere de el kondu.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyünde düzenlenen düğün töreninde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine düğün sahibine emre aykırı davranıştan 392 lira idari para cezası yazdı.
Düğün sahibinin yakını olduğu tespit edilen ve av tüfeğiyle havaya ateş ettiği tespit edilen B.Ç. ve Y.K'ye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeklerine de el konuldu.
Etiketler: Kırıkkale düğün silah para cezası av tüfekleriSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 10:03
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