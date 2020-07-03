Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve çevre duyarlılığı fazla olan vatandaşları yenilenebilir enerjiye yönlendirmek için geliştirilen Yeşil Tarife uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Dönmez Yeşil Tarife için tarih de verdi.

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da konuyla ilgili yönetmeliği çıkardı ve tarifenin altyapısı hazırlandı. Yeni tarifenin adını 'YETA' koyalım istiyoruz, yenilenebilir tarife ya da isteyen yeşil tarife diye de okuyabilir. Böylece isteyen tüketicilerimiz, vatandaşlarımız 'ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum' dediğinde, onlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacak. Niyetimiz, ağustos ayına kadar bu işlemleri bitirip, artık ağustos ayıyla birlikte müşteriye bir seçenek olarak sunmak istiyoruz"

Ağustos ayında devreye alacağımız Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş enerjisi fabrikasını ziyaret ettik.



YEKA’larla başlattığımız yenilenebilir enerji dönüşümünde şimdi sıra, yerli AR-GE ve yerli teknolojiyle ürettiğimiz güneş panelleriyle gücümüzü enerjiye çevirme zamanı. pic.twitter.com/nlZPmkTjFd — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 1, 2020

YETA kullanan ev ve iş yerlerine sertifika verilecek

Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için YETA tarifesini kullanan ev ve iş yerleri için sertifika düzenleyeceklerini anlatan Bakan Dönmez, "Örneğin bir iş yeri ya da bir ev YETA’dan yararlanıyorsa onlara özel sertifika vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Dönmez, YETA'nın zorunlu bir tarife olmadığını, yalnızca bu tarifeye geçmek isteyen vatandaşların geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"YETA tarifesine geçmek isteyen vatandaşların yalnızca elektrik tedarik şirketlerine giderek 'ben bu tarifeye geçmek istiyorum' demeleri yeterli olacak. O talepten sonra geçenlerin faturaları o tarifeye göre düzenlenecek. Diyelim ki elektrik tedarik şirketi ile 1 yıllık bir anlaşma yaptınız, o tarifeden çıkma isteğinde bulununcaya kadar o tarifeyi kullanmış olacaksınız. Bununla ilgili detayları da daha sonra açıklayacağız."

Bakan Dönmez ilk yerli entegre güneş enerjisi fabrikasını ziyaret etti

Enerji Bakanı Dönmez dün Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş enerjisi fabrikasını ziyaret ederek, ''YEKA’larla başlattığımız yenilenebilir enerji dönüşümünde şimdi sıra, yerli AR-GE ve yerli teknolojiyle ürettiğimiz güneş panelleriyle gücümüzü enerjiye çevirme zamanı.'' şeklinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunmuştu.

Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin 36 ilinde, toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde 74 adet güneş enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak.

Başvurular elden teslim edilecek

Söz konusu ihalelere sadece Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler başvurabilecek.

Mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmayan her bir yarışmaya katılabilmek için satın alınması gereken şartnamenin bedeli 2 bin lira olacak.

Başvuru tarihleri 19-23 Ekim'de değişen her bir yarışma için belirtilen tarih ve saatler arasında başvuru yapılacak.

Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Başvurulara ilişkin evrak kontrolü Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılacak.

Her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak.

İhalelerin yeri, tarihler ve saatlerine ilişkin bilgiler Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek.