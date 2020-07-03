Haber Giriş: Kaynak: AA
TÜBİTAK BİLGEM'e personel alınacak
[Fotoğraf: AA]
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 personel alınacak.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'deki Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr üzerinden yapılacak.
Adaylar, başvuru koşullarına ilişkin bilgilere, kurumun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek.
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