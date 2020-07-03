Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının hafta sonu da ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 09:08
Son Haberler
- 10:00
- 09:47
- 09:49
- 09:50
- 09:53
Sıradaki Haber
Bazı yerleşim bölgeleri karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz