Düğün sırasında davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı. 2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı.

Kavgaya karışan 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.