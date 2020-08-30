Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu oluşturan araçları takibe aldı.

Polis, araçları Ferah Yolu Sokak'ta durdurdu. Araçtan sarkarak trafiği tehlikeye düşüren yabancı uyruklu 4 sürücüye trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamaktan 264'er lira trafik cezası uygulandı.

Ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan sürücülere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.