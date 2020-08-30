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Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atanlara ceza
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üsküdar'da düğün konvoyunda araçtan sarkarak trafiği tehlikeye atan 4 sürücüye toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu oluşturan araçları takibe aldı.
Polis, araçları Ferah Yolu Sokak'ta durdurdu. Araçtan sarkarak trafiği tehlikeye düşüren yabancı uyruklu 4 sürücüye trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamaktan 264'er lira trafik cezası uygulandı.
Ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan sürücülere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
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