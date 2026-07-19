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Türkiye
AA 19.07.2026 18:09

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 11 sürücüye ceza

Trabzon'da düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 11 araç sürücüsüne 224 bin 662 lira ceza uygulandı.

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 11 sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinde düğün konvoyu oluşturarak trafiğin akışını engelleyen araçlara yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde, trafiğin akışını keyfi olarak engelleyen, sol şeridi sürekli işgal eden, tehlikeli şerit değiştiren, saygısızca araç kullanan ve mevzuata aykırı ışık donanımı bulunduran 11 araç sürücüsü tespit edildi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 224 bin 662 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, sürücülerin kural ihlallerine ilişkin görüntüleri de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

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