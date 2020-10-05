Haber Giriş: Kaynak: AA
Düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda ellerindeki silahlarla havaya ateş ettikleri tespit edilen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Araçtaki kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, Gün Sazak Bulvarı'nda ilerleyen bir düğün konvoyundaki araçtan silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti.
Ekipler, plakasını belirledikleri aracı takibe alarak kısa sürede durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, araçtaki M.İ, E.Ş. ile H.M.E. hakkında adli ve idari işlem başlattı.
Etiketler: afyonkarahisar düğün konvoyu silahSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:26
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