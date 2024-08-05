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Türkiye
İHA 05.08.2024 07:24

Düğün gecesi kaza yapan gelin ve damat hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yeni evli çift hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Düğün gecesi kaza yapan gelin ve damat hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde otomobilleriyle seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde başka bir araçla ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı.

Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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