DSİ deprem bölgelerinden 4,4 milyon ton enkaz taşıdı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü personeli tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde yıkılan binaların enkazının kaldırılması için hummalı çalışma yürütüldü.

3 bin 42 iş makinesi ve 8 bin 25 personelin çalıştığı 11 ilde, yıkılan veya yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazları, iş makineleri aracılığıyla kaldırıldı.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, hafriyat ve döküm sahalarına bugüne kadar 4,4 milyon ton moloz ve hafriyat taşıdıklarını söyledi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunan Doğru, depremin ilk anından itibaren sahada yer aldıklarını, 11 ildeki enkazın kaldırılması amacıyla binlerce personelin görev yaptığını dile getirdi.

Kentlerdeki enkazın kaldırılması için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Doğru, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta meydana gelen 2 deprem sonucunda bakanlığımızın koordinesinde tüm iş makineleri ivedi olarak bölgeye nakledildi. İlk 15 gün arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu, iş makinelerimiz bu süreçte vatandaşlarımızın kurtarılması noktasında faaliyetlerde bulundu. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra enkaz kaldırılmasına destek verdik. 11 ilimizde, enkazın kaldırılması noktasında DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait 3 bin 42 iş makinesi enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Bu süreçte 4,4 milyon ton enkazı 11 ilde belirlenen hafriyat ve döküm sahalarına kaldırmış bulunmaktayız. Bu yaklaşık 250 bin kamyon seferi yapmaktadır."

6 Şubat depremlerinde mesai arkadaşlarından 18 kişiyi kaybettiklerini ifade eden Doğru, her zaman depremzede vatandaşların yanlarında olduklarını bildirdi.

Açılan su kuyularıyla temiz içme suyu temin edildi

Kazım Doğru, depremin şehirlerin alt yapısına da ciddi anlamda zarar verdiğini, afetin derinden etkilediği illerde vatandaşların içme suyuna rahat erişebilmeleri için sondaj çalışmaları yapıldığını anlattı.

Doğru, "6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından şehirlerin üst yapıları gibi alt yapıları da zarar gördü. 11 ilde şehirlerimize içme suyu temini noktasında ilk etapta çalışmalarımız yapıldı. Depremin hemen akabinde kurulan konteyner kentlere ve şu anda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutlara genel müdürlüğümüzce içme suyu desteği verilmektedir. 1,3 milyon nüfusa hizmet edecek yıllık 95 milyon metreküp suyu vatandaşlarımıza genel müdürlüğümüzce temin etmiş bulunmaktayız." diye konuştu.