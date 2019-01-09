Edinilen bilgiye göre, Konya Beyşehir’de Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) faaliyete geçmesinin ardından artık trafikte drift yaparak ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, kameralardan tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Beyşehir kent merkezinde şehrin en işlek caddesi olan Ali Akkanat Bulvarı’nda, 3 aracın akan trafikte sık sık şerit değiştirerek makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Otomobilin sürücülerini tespit edebilmek için harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir içi trafik ekipleri çalışma başlattı.

Plakaları belirlenen 3 otomobilin makas atarak trafikte gittiklerinin telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine araç plakaları adrese yönlendirilen trafik ekiplerince takip altına alındı. Her 3 otomobilin sürücüsü Öğretmenevi Kavşağı’nda trafik ekipleri tarafından yakalandı.

7 bin 42 liralık trafik cezası kesildi

Trafik ekipleri 3 otomobilin sürücüleri olan Fatih D., Gökhan K. ile Muammer B.’ye ’makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten’ önce bin 2 liralık cezai işlem uyguladı. Ekipler, Muammer B. ile Gökhan K.’nin sürücü belgesi olmadığını da tespit edince bu maddeden de 2018 TL cezai işlem uyguladı. Her üç sürücüye toplamda 7 bin 42 liralık trafik cezası kesildi.

İki ay önce de trafik cezası uygulanmıştı

Gökhan K. isimli şahsın hakkında iki ay önce yine Sanayi Sitesinde drift attığı gerekçesiyle trafik ekiplerince 5 bin 10 lira, ‘dur’ ikazına uymamaktan ise 235 lira olmak üzere toplamda 5 bin 245 liralık cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine iki ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA