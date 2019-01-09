Hakkari Çaltıkoru köyünde yaşayan 19 yaşındaki genç fenalaştı. Kar ve tipinin yollarını kapattığı köydeki genç için çağrı üzerine 112 sağlık ekipleri harekete geçti. Paletli kar aracı ile köye ulaşan sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi evinde yaptı. Daha sonra hastaneye ulaştırılan genç tedavi altına alındı.

95 yaşındaki yaşlı adam rahatsızlandı, UMKE harekete geçti

Kar yağışı nedeniyle köylerle ulaşımın kesildiği Bingöl’de ise, merkeze bağlı Kırkağıl köyünde 95 yaşındaki Muhittin Cavdar rahatsızlandı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), hemen harekete geçti. Yaşlı adam Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile kadın yolda doğum yaptı

Aksaray'ın Cumali köyünde doğum sancısı başlayan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti. Kısa sürede köye ulaşan ekipler hamile kadını ambulansa bindirerek şehir merkezine götürmek üzere yola çıktı. Ancak hamile kadın yolda doğum yaptı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşların yardımına AFAD yetişti

Bazı noktalarda ise kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Bingöl-Elazığ karayolunda mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde kara saplanan servis aracında bulunan 10 öğretmen araçta mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle servis aracı saplandığı yerden çıkarıldı. Greyder operatörünün yolu açmasıyla, mahsur kalan öğretmenler güvenli bir şekilde köye ulaştırıldı.

Kar ve tipi Tendürek geçidinde de olumsuzluklara yol açtı. Geçitte mahsur kalan 2 tır, karayolları ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

50 kişi kapalı yolda 5 saat mahsur kaldı

Muş'un Altınova Beldesi'nde aralıksız süren kar yağışı Yolgözler köy yolunu ulaşıma kapadı. Aralarında öğrencilerin bulunduğu 50 kişi kapalı yolda 5 saat mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılan grup köylerine ulaştırıldı.

Elazığ’da bir kişi ise 200 küçükbaş hayvan ile kırsalda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Elazığ Valisinin de yerinde incelediği çalışma sonucu vatandaş kurtarıldı.

Kaynak: TRT Haber