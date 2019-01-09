İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında jandarma, polis ve noter katiplerinin de bulunduğu şüphelilerin, çok sayıda kişiye sahte belge düzenleyip galerilerden günlük kiraladıkları lüks otomobilleri satarak, emlak şirketlerinden haftalık kiraladıkları daireleri de yıllık kiraya vererek haksız kazanç elde ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 25'i yakalandı.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı, bu yöntemle yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

Kaynak: AA