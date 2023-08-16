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Türkiye
AA 16.08.2023 12:52

Drift yapıp makas atan sürücüye 29 bin 857 lira ceza

İstanbul'da drift yapıp makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 29 bin 857 lira ceza uygulandı.

Drift yapıp makas atan sürücüye 29 bin 857 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde drift yaptığı, D-100 kara yolu Bakırköy mevkiinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerini sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimliği belirlenen sürücü E.O. yakalandı.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "makas atmak", "abartı egzoz", "yakın takip" ve "cam filmi" maddelerinden toplam 29 bin 857 lira ceza verildi.

Ayrıca sürücü E.O. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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