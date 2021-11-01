Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibinin radarla hız denetimi yaptığı esnada, drift atan sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Motorize ekipler tarafından durdurulan aracı kullanan M.Ç'ye drift yapmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 7 bin 14 lira ceza kesildi.

Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan M.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.