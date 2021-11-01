Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yaparken radara yakalanan sürücüye 7 bin 14 lira ceza
Konya'da gece radarla hız denetimi yapan polislere aracıyla drift atarken yakalanan sürücüye 7 bin 14 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibinin radarla hız denetimi yaptığı esnada, drift atan sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Motorize ekipler tarafından durdurulan aracı kullanan M.Ç'ye drift yapmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 7 bin 14 lira ceza kesildi.
Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan M.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Drift
Son Haberler
- 15:09
- 15:03
- 14:51
- 14:48
- 14:39
Sıradaki Haber
Ankara'da zehir tacirlerine darbe: 344 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz