Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir tacirlerine darbe: 344 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da, 25-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 344 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 49'u tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 6,5 kilogram esrar, 1,1 kilogram eroin, 1,4 kilogram metamfetamin ile 9 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 344 zanlıdan 49'u, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine konuldu.
Etiketler: Uyuşturucu
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