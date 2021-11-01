Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 6,5 kilogram esrar, 1,1 kilogram eroin, 1,4 kilogram metamfetamin ile 9 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 344 zanlıdan 49'u, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine konuldu.