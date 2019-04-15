Türkiye
Donanma Komutanlığı davasında 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet
15 Nisan 2019 Pazartesi 13:41 - Son Güncelleme 15 Nisan 2019 Pazartesi 13:48
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın sanıkları için istenen cezalar belli oldu.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada cumhuriyet savcısı, aralarında eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da bulunduğu 6 sanık hakkında "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Ayrıntılar geliyor...
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.