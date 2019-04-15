Devlet Su İşleri (DSİ) 2'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında su tutulması planlanan Sarma Barajı, 9 bin 50 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak ve bölge üreticisine her yıl ortalama 7.4 milyon lira ek gelir sağlayacak.

Barajın bölgedeki verimliliğin yanı sıra ürün çeşitliliğini de arttırması bekleniyor.

Projeyi bir an önce tamamlayarak bölge çiftçisinin hizmetine sunmayı hedefleyen DSİ ekipleri, gövde ve dip savak kazıları ile kaya ocağı ulaşım yolunu tamamladı.

Yunusemre ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'de 23 milyon 79 bin 150 lira yatırımla Sarma Çayı üzerine inşa edilen barajın, yüzde 52'sinin tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: AA